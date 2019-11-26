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    Новини

    НАБУ проводить обшуки у Нацполіції Львівської області

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    НАБУ проводить обшуки у Нацполіції Львівської області

    Розслідування стосується можливих зловживань при будівництві житла для правоохоронців

    Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

    Про це інформує пресслужба НАБУ.

    «Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки у приміщеннях Головного управління Національної поліції у Львівській області», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що слідчі дії проходять у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців.

    Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

    Дане розслідування детективи НАБУ проводять з липня 2019 року.

    Нагадаємо, сьогодні НАБУ затримало 10 осіб за підозрою в порушенні митного законодавства

     

    Національна поліція України МВС обшук Львівщина НАБУ САП розслідування
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