НАБУ проводить обшуки у Нацполіції Львівської області



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Розслідування стосується можливих зловживань при будівництві житла для правоохоронців

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки у приміщеннях Головного управління Національної поліції у Львівській області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії проходять у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців.

Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Дане розслідування детективи НАБУ проводять з липня 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ затримало 10 осіб за підозрою в порушенні митного законодавства