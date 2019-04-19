Зеленський - Порошенку: Я не ваш опонент, я ваш вирок



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що у 2014 році голосував за Петра Порошенка, але помилився

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що голосував у 2014 році за свого опонента, чинного президента Петра Порошенка, але помилився і тепер сам борется за крісло президента. Про це він сказав під час дебатів на НСК «Олімпійський».

«Я сам був за пана Порошенка в 2014, але я помилився. Ми помилилися. Чи могли ми уявити, що його «жити по-новому» стане нашим «виживати»? Я результат ваших помилок і обіцянок», - заявив Зеленський.

Згодом він додав, звертаючись до чинного президента: «Я не ваш опонент, я ваш вирок».

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні проходять неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).