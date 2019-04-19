Порошенко - Зеленському: Ви не кіт у мішку, ви - мішок, а в мішку у вас олігархи



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Президент Петро Порошенко Фото: Главком

Чинний президент упевнений, що Володимир Зеленський - не самостійний політик

«Ви не кіт у мішку. Ви - мішок, а в мішку у вас олігархи. Ми вас не допустимо до влади!» - заявив президент Петро Порошенко під час дебатів із кандидатом в президенти Володимиром Зеленським,

Порошенко вважає, що Зеленський - не самостійний політик.

«Ми маємо тільки красиву обгортку!» - сказав глава держави.

При цьому Порошенко зазначив, що Зеленський не має наміру повернути Україну до сфери впливу президента Росії Володимира Путіна.

«Я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну, але Путін про це мріє і якщо він не знає, як це зробити, ми повинні прибирати ризики. У нас є тільки красива обгортка ...», - зазначив чинний президент.

Володимир Зеленський на це відповів, що «краще бути котом у мішку, аніж вовком у овечій шкірі».

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні проходять неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).