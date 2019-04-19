Порошенко звернувся до виборців Зеленського



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Петро Порошенко під час дебатів на Олімпійському стадіоні, 19 квітня Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Не може війну з російським агресором вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду, - зазначив президент

Президент України Петро Порошенко звернувся до прихильників кандидата на посаду глави держави Володимира Зеленського з закликом обміркувати свій вибір і спробувати таки зберегти українську державу.

Про це чинний президент заявив під час дебатів на стадіоні НСК «Олімпійський».

«І я хочу звернутися до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 числа нам треба давитись у майбутнє і міцно думати яким чином зберегти державу. Не віддати державу Путіну і Коломойським на розкрадання. Сьогодні засвідчений потужний запит на оновлення І оновлення треба і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна гратися з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна яку заплатять десятки мільйонів українців може бути дуже-дуже великою», - зазначив Порошенко.

Також президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Раніше президент під час виступу на Майдані Незалежності закликав не допустити проросійського реваншу. Він наголосив, що наступні 5 років Путіна чекає гучний провал в Україні

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.







