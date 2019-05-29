У «Борисполі» Саакашвілі зустріли із співами, квітами і короваєм



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Михайло Саакашвілі прилетів у Київ Скріншот

Прихильники Саакашвілі влаштували в аеропорту пишну зустріч

У середу 29 травня у Київ прилетів екс-глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі

Саакашвілі прилетів прилетів рейсом №753 авіакомпанії LOT Варшава-Київ в міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) рейсом з Варшави. Його літак приземлився о 17:31.

Там його зустрічає понад сотня прихильників і велика кількість журналістів. Прибуття політика в «Бориспіль» наразі транслює в прямому ефірі ряд українських телеканалів.

Як відомо, сьогодні, 29 травня, Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Перед вильотом з Варшави Саакашвілі повідомив, що консул України видала йому у посольстві в Польщі посвідчення особи на повернення в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство. У цей же день Саакашвілі заявив, що вже середу має намір прилетіти у Київ.

Крім того Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні. «У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади», - запевнив він.

Але зазначимо, що сьогодні екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.