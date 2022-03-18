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    Події в Україні

    Стріляють навіть з Каспійського моря. ЗСУ прокоментували запуски російських ракет

    Поки ракета летить, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога - Стріляють навіть з Каспійського моря. ЗСУ прокоментували запуски російських ракет
    Поки ракета летить, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога
    фото з відкритих джерел

    Більшість ракет українські військові виявляють, бачать місце запуску та напрямок польоту

    Стріляють навіть з Каспійського моря. ЗСУ прокоментували запуски російських ракетЗбройні сили України зафіксували Ракетні обстріли російських військ території України ведуться із глибини території РФ, навіть з Каспійського моря. Про це розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «РБК-Україна».

    За словами спікера командування ПС Збройних сил, більшість ракет українські військові виявляють, бачать місце запуску та напрямок польоту.

    «Якщо вона летить, наприклад, з Криму в напрямку Києва, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога. За алгоритмом ми прораховуємо, куди вона може влучити. Але зафіксовані і випадки, коли пуски робилися зі стратегічних ракетоносців, навіть з Каспійського моря – це дуже важко відстежити», – заявив Ігнат.

    У зв'язку з цими обставинами, сигнал повітряної тривоги повинен однозначно сприйматися знаком до вживання заходів задля власної безпеки.

    Нагадаємо, сьогодні на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стріляють навіть з Каспійського моря. ЗСУ прокоментували запуски російських ракет