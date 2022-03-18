Стріляють навіть з Каспійського моря. ЗСУ прокоментували запуски російських ракет

Поки ракета летить, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога

Більшість ракет українські військові виявляють, бачать місце запуску та напрямок польоту

Стріляють навіть з Каспійського моря. ЗСУ прокоментували запуски російських ракетЗбройні сили України зафіксували Ракетні обстріли російських військ території України ведуться із глибини території РФ, навіть з Каспійського моря. Про це розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами спікера командування ПС Збройних сил, більшість ракет українські військові виявляють, бачать місце запуску та напрямок польоту.

«Якщо вона летить, наприклад, з Криму в напрямку Києва, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога. За алгоритмом ми прораховуємо, куди вона може влучити. Але зафіксовані і випадки, коли пуски робилися зі стратегічних ракетоносців, навіть з Каспійського моря – це дуже важко відстежити», – заявив Ігнат.

У зв'язку з цими обставинами, сигнал повітряної тривоги повинен однозначно сприйматися знаком до вживання заходів задля власної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві.