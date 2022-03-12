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    Думки вголос

    Членство в Євросоюзі. Не можна віддати історичний шанс в руки бюрократії

    • Костянтин Єлісєєв

      Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

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    Євросоюз готовий йти виключно по процедурам... - Членство в Євросоюзі. Не можна віддати історичний шанс в руки бюрократії
    Євросоюз готовий йти виключно по процедурам...

    Про Версальську декларацію

    Після Версальської декларації Україна, затамувавши подих, чекає на підтримку нашого членства в Європейському Союзі.

    Чітке рішення Брюсселя стало б не лише сигналом потужної підтримки нашої держави і героїчної української нації, а й демотивуючим чинником для агресора.

    Так, рішення Версальського саміту можливо не таке, яке ми всі з вами очікували і на яке заслуговували.

    Євросоюз готовий йти виключно по процедурам і ніякого блискавичного треку очікувати не варто.

    Тому українська влада має робити все можливе, щоб ці процедури відбувались швидко, без зайвих вагань та затримок.

    У деяких столицях дуже б хотіли, щоб українська заявка на членство загрузла в бюрократичному болоті.

    Вже сьогодні на основі Версальських рішень має бути надісланий офіційний лист від імені Президента України на адресу Президента Єврокомісії з проханням невідкладно розпочати роботу над підготовкою висновку, необхідного для надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, та підтвердженням готовності Києва активно долучитись до цього процесу.

    Одним з часомістких етапів процедури набуття членства є підготовка відповідей на так званий запитальник Єврокомісії щодо відповідності України критеріям членства і стану відповідності праву ЄС. Українська сторона повинна зробити все можливе, щоб отримати такий запитальник від ЄК якнайшвидше і дати вичерпні та якісні відповіді, швидко передати їх назад до Брюсселя.

    А паралельно наша дипломатія, Президент, парламент та всі політичні сили і громадянське суспільство мають активізувати роботу із столицями держав-членів ЄС.

    Не можна віддати історичний шанс в руки бюрократії. Водночас мусимо робити все, що від нас залежить.

    Джерело: блог Костянтина Єлісєєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС дипломатія Україна президент влада парламент
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    Членство в Євросоюзі. Не можна віддати історичний шанс в руки бюрократії