Зеленський прибув на репетицію інавгурації: в Раду нікого не пускають



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Силовики в урядовому кварталі Фото: Громадське

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Ради ввечері 19 травня

В урядовому кварталі Києва проводять репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають.

Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що у репетиції церемонії бере участь сам Зеленський.

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Ради ввечері 19 травня.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.