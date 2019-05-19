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    Зеленський прибув на репетицію інавгурації: в Раду нікого не пускають

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    Силовики в урядовому кварталі - Зеленський прибув на репетицію інавгурації: в Раду нікого не пускають
    Силовики в урядовому кварталі
    Фото: Громадське

    Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Ради ввечері 19 травня

    В урядовому кварталі Києва проводять репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають.

    Про це повідомляє «Громадське».

    Зазначається, що у репетиції церемонії бере участь сам Зеленський.

    Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Ради ввечері 19 травня.

    Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

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    Зеленський прибув на репетицію інавгурації: в Раду нікого не пускають
    Зеленський прибув на репетицію інавгурації: в Раду нікого не пускають
    Зеленський прибув на репетицію інавгурації: в Раду нікого не пускають
    Зеленський прибув на репетицію інавгурації: в Раду нікого не пускають
    Зеленський прибув на репетицію інавгурації: в Раду нікого не пускають

    Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.

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