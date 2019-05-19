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    Команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію

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    <span>Новообраний президент Володимир Зеленський&nbsp;</span> - Команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію
    Новообраний президент Володимир Зеленський 
    Новообраний президент Володимир Зеленський

    Інавгурація новообраного президента України почнеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку

    Команда новообраного президента України Володимира Зеленського опублікувала коротку програму урочистих заходів з нагоди його вступу на пост завтра, 20 травня. Про це повідомляє з прес-служба новообраного президента.

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    Так, програма передбачає:

    10.00-11.00 – Участь президента України Володимира Зеленського в Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги президентом України Українському народові;

    11.05-11.20 – Участь президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України, Маріїнський палац;

    11.20-11.50 – Вітання президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці;

    12.00-13.30 – Участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост президента України у Маріїнському палаці;

    14.30-17.00 (орієнтовно) – Двосторонні зустрічі президента України Володимира Зеленського з главами іноземних делегацій в Адміністрації президента України.

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.

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