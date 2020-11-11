Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
Стратегічне партнерство між Україною і Польщею сприятиме зміцненню миру в Європі, – президент
Президент Володимир Зеленський привітав польський народ і президента Польщі Анджея Дуду з Днем незалежності.
«Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народу миру та злагоди. Цінуємо підтримку Польщі у відстоюванні територіальної цілісності України», – написав Зеленський у Twitter у середу.
«Упевнений, стратегічне партнерство між Україною і Польщею сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки в Європі», – додав він.
У Міністерстві закордонних справ України також приєдналися до привітань.
«Многая літа, Польська Республіко! З нагоди свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання!» – йдеться в повідомленні МЗС України у Twitter.
В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що міцне стратегічне партнерство між Україною і Польщею «є запорукою миру і стабільності в Європі, нашою спільною цінністю та національним інтересом».