Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Многая літа, Польська Республіко! - приєдналися до привітань президента у МЗС

Стратегічне партнерство між Україною і Польщею сприятиме зміцненню миру в Європі, – президент

Президент Володимир Зеленський привітав польський народ і президента Польщі Анджея Дуду з Днем незалежності.

«Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народу миру та злагоди. Цінуємо підтримку Польщі у відстоюванні територіальної цілісності України», – написав Зеленський у Twitter у середу.

«Упевнений, стратегічне партнерство між Україною і Польщею сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки в Європі», – додав він.

У Міністерстві закордонних справ України також приєдналися до привітань.

«Многая літа, Польська Республіко! З нагоди свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання!» – йдеться в повідомленні МЗС України у Twitter.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що міцне стратегічне партнерство між Україною і Польщею «є запорукою миру і стабільності в Європі, нашою спільною цінністю та національним інтересом».