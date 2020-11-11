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    Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

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    Многая літа, Польська Республіко! - приєдналися до привітань президента у МЗС - Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
    Многая літа, Польська Республіко! - приєдналися до привітань президента у МЗС

    Стратегічне партнерство між Україною і Польщею сприятиме зміцненню миру в Європі, – президент

    Президент Володимир Зеленський привітав польський народ і президента Польщі Анджея Дуду з Днем незалежності.

    «Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народу миру та злагоди. Цінуємо підтримку Польщі у відстоюванні територіальної цілісності України», – написав Зеленський у Twitter у середу.

    «Упевнений, стратегічне партнерство між Україною і Польщею сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки в Європі», – додав він.

    У Міністерстві закордонних справ України також приєдналися до привітань.

    «Многая літа, Польська Республіко! З нагоди свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання!» – йдеться в повідомленні МЗС України у Twitter.

    В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що міцне стратегічне партнерство між Україною і Польщею «є запорукою миру і стабільності в Європі, нашою спільною цінністю та національним інтересом».

    Польща свята Володимир Зеленський Twitter президент
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