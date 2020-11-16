У Киргизстані за посаду президента змагатимуться 63 кандидати

Вибори президента країни пройдуть у січні 2021 року

У Киргизстані завершився період висування кандидатів на участь у виборах президента, що пройдуть у січні 2021 року. Про це повідомляє Центрвиборчком Киргизстану.

Зазначається, що до Центральної комісії з виборів і проведення референдумів Киргизької Республіки надійшли документи від 65 кандидатів. «Дві заяви відкликані, таким чином, узяти участь у виборах глави держави мають намір 63 особи», ─ йдеться у повідомленні.

Як зазначається, самовисуванцями йдуть 62 громадянина, одного висунула політична партія. Серед кандидатів 55 чоловіків і вісім жінок.

Реєстрація кандидатів на посаду президента Киргизької Республіки закінчується 14 грудня (включно). Наступного дня починається передвиборна агітація.

Вибори президента Киргизстану мають відбутися 10 січня.

Як повідомлялося 24 жовтня, у Киргизстані оголосили дату дострокових президентських виборів

17 жовтня у Киргизстані назвали можливу дату повторних парламентських виборів.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ».

Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

14 жовтня Жеенбеков провів зустріч з новим прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр зажадав, щоб президент пішов у відставку ввечері того ж дня.

15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові.

16 жовтня парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в столиці країни Бішкеку.