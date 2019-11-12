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    Зеленський призначив губернатором Полтавщини Синєгубова

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    <span>Олег Синєгубов вже анонсував проведення аудиту рішень попереднього керівництва &mdash; щоб отримати реальні цифри, а потім презентувати план громаді&nbsp;</span> - Зеленський призначив губернатором Полтавщини Синєгубова
    Олег Синєгубов вже анонсував проведення аудиту рішень попереднього керівництва — щоб отримати реальні цифри, а потім презентувати план громаді 

    Олег Синєгубов пообіцяв зробити в області Офіс реформ.

    Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації.

    Про це йдеться в указі №843.

    Указ підписано 11 листопада.

    Іншим указом Зеленський звільнив Олега Пругла від виконання обов'язків голови Полтавської обладміністрації.

    36-річний Синєгубов - доктор юридичних наук, з листопада 2015 року - декан Харківського національного університету внутрішніх справ, в червні був довіреною особою депутата Ради від «Слуги народу» Олексія Красова, який балотувався за округом №180 в Харківській області.

    Як повідомлялось, раніше Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.

    кадрові зміни Володимир Зеленський Полтавщина президент
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