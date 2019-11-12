Зеленський призначив губернатором Полтавщини Синєгубова



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Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №843.

Указ підписано 11 листопада.

Іншим указом Зеленський звільнив Олега Пругла від виконання обов'язків голови Полтавської обладміністрації.

36-річний Синєгубов - доктор юридичних наук, з листопада 2015 року - декан Харківського національного університету внутрішніх справ, в червні був довіреною особою депутата Ради від «Слуги народу» Олексія Красова, який балотувався за округом №180 в Харківській області.

Як повідомлялось, раніше Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.