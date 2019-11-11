Зеленський призначив нового губернатора Кіровоградщини



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Андрій Балонь з 2003 до 2015 року працював в органах внутрішніх справ Фото: nk-online.tv

Новим головою Кіровоградської ОДА став Андрій Балонь

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Балоня новим головою Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє пресцентр офісу президента.

Відповідний указ президент підписав 8 листопада.

«Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації», - йдеться в указі №836/2019.

Андрій Балонь з 2003 до 2015 року працював в органах внутрішніх справ, був начальником Управління МВС в Полтавській області. З 2017 року по 2019 роки він працював заступником голови Херсонської обласної адміністрації.

Нагадаємо, 6 листопада Зеленський призначив депутата від партії «Слуга народу» Олексія Кучера новим главою Харківської ОДА. До серпня 2019 року Кучер проживав у Харкові, де працював адвокатом. Зокрема, нардеп був адвокатом по так званій справі про рюкзаки сина Авакова. Кучер захищав представника фірми, яка поставляла ці рюкзаки.

Крім того, 4 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації.