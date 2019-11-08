Соратник Коломойського очолив Дніпропетровську облраду



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Святослав Олійник попередні чотири роки пропрацював в Дніпропетровській обраді першим заступником очільника

На сесії облради «за» Олійника проголосував 91 депутат з 93 присутніх

У Дніпрі місцеві депутати обрали на сесії шляхом таємного голосування нового голову Дніпропетровської обласної ради. Ним став Святослав Олійник, який до цього чотири роки пропрацював в обраді першим заступником керівника.

Про це 8 листопада повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

Зазначається, що «за» Олійника проголосував 91 депутат з 93 присутніх.

Як відомо, Святослав Олійник є близьким соратником олігарха Ігоря Коломойського. Він був заступником Коломойського, коли той займав посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Я хочу подякувати всім за консолідовану позицію. Впевнений, разом ми продовжимо розвивати нашу громаду, Дніпропетровську область», - заявив новообраний голова облради.

«Головним завданням для нас сьогодні є налагодження сумісної та плідної співпраці з обласною державною адміністрацією. Наразі ми маємо так організувати нашу роботу, аби максимально ефективно використовувати кошти бюджету, закінчити призупинені будівництва, реалізувати важливі для області проекти», - повідомив Олійник.

Також на сесії було обрано нових заступників голови обласної ради. Ними стали Анатолій Адамський та Мгер Куюмчян.

Раніше повідомлялося, що голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов подав у відставку.