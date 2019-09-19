Зеленський призначив миколаївським губернатором Стадника



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Олександр Стадник

Олександр Стадник із 2012 року працював в органах податкової інспекції, був начальником управління ДФС у Києві

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Стадника на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це сказано в указі №707 від 18 вересня.

Стадник із 2012 року працював в органах податкової інспекції, був начальником управління Державної фіскальної служби у Києві, виконував обов'язки голови Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Києва.

Як повідомлялось, у липні Зеленський запропонував звільнитися виконуючому обов'язки голови Миколаївської обладміністрації В'ячеславу Боню через підозру в нецільовому використанні коштів при ремонті аеропорту.