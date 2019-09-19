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    Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного Суду Лесько

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    Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного Суду Лесько
    Фото: Укрінформ

    Алла Лесько була звільнена у зв'язку з поданням заяв про звільнення у відставку

    Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Касаційного цивільного суду Верховного Суду Аллу Лесько. Про це сказано в повідомленні прес-служби ради.

    На засіданні Вищої ради правосуддя в четвер, 19 вересня, були розглянуті матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв'язку з поданням заяв про звільнення у відставку.

    Зокрема було звільнено суддю Верховного Суду Лесько.

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    Вона з 25 квітня 2015 по 27 лютого 2018 року була членом Вищої ради юстиції (Вищої ради правосуддя).

    Потім вона виграла конкурс до Верховного Суду, і 10 листопада 2017 року указом президента була призначена суддею Касаційного цивільного суду.

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скоротити склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів.

    Джерело: Українські новини

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