В Україну прибув новий посол Бразилії
Посол Бразилії в Україні Нортон де Андраде Мелло Рапеста та заступник глави МЗС України Євгеній Єнін
Дипломати домовилися докласти зусиль для підготовки офіційного візиту президента Бразилії до України
У четвер, 24 грудня, заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Бразилії в Україні Нортона де Андраде Мелло Рапести.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У ході бесіди сторони обговорили актуальні питання українсько-бразильських відносин та пріоритетні завдання на 2021 рік.
Євгеній Єнін відзначив суттєве пожвавлення контактів між Україною та Бразилією на різних рівнях – від урядового до парламентського.
Співрозмовники домовилися докласти спільних зусиль для підготовки наступного року офіційного візиту Президента Бразилії до України, підписання низки двосторонніх документів, а також проведення сьомого засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з торговельно-економічного співробітництва.
«Поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі є пріоритетними питаннями порядку денного наших відносин з Бразилією», – наголосив Єнін.
Серед найбільш перспективних сфер співробітництва український дипломат визначив сільське господарство, фармацевтичну галузь, реалізацію інфраструктурних проєктів. Окремою темою розмови стала співпраця України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах.
Сторони також домовилися розробити програму святкових заходів з нагоди відзначення у 2021 році 130-ї річниці початку української імміграції до Бразилії.
У ході телефонної розмови з президентом України 4 листопада 2020 року президент Бразилії заявив про намір відвідати штат Парана у наступному році для участі в урочистих заходах з нагоди 130-ї річниці початку української імміграції до Бразилії.