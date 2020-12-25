В Україну прибув новий посол Бразилії

Посол Бразилії в Україні Нортон де Андраде Мелло Рапеста та заступник глави МЗС України Євгеній Єнін

Дипломати домовилися докласти зусиль для підготовки офіційного візиту президента Бразилії до України

У четвер, 24 грудня, заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Бразилії в Україні Нортона де Андраде Мелло Рапести.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У ході бесіди сторони обговорили актуальні питання українсько-бразильських відносин та пріоритетні завдання на 2021 рік.

Євгеній Єнін відзначив суттєве пожвавлення контактів між Україною та Бразилією на різних рівнях – від урядового до парламентського.

Співрозмовники домовилися докласти спільних зусиль для підготовки наступного року офіційного візиту Президента Бразилії до України, підписання низки двосторонніх документів, а також проведення сьомого засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з торговельно-економічного співробітництва.

«Поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі є пріоритетними питаннями порядку денного наших відносин з Бразилією», – наголосив Єнін.

Серед найбільш перспективних сфер співробітництва український дипломат визначив сільське господарство, фармацевтичну галузь, реалізацію інфраструктурних проєктів. Окремою темою розмови стала співпраця України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах.

Сторони також домовилися розробити програму святкових заходів з нагоди відзначення у 2021 році 130-ї річниці початку української імміграції до Бразилії.

Довідково: серед країн Південної Америки Бразилія є найбільшим торговельним партнером України. За даними Державної служби статистики України, двосторонній товарообіг за 2019 рік склав 291,5 млн дол. США.

За оцінками дослідників, кількість етнічних українців в Бразилії складає понад 600 тис., переважна більшість мешкає в штаті Парана – понад 400 тис. Відповідно до законодавства Бразилії, 24 серпня проголошено Національним Днем Української громади Бразилії.