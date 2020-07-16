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    Політика

    Рада звільнила керівника Апарату парламенту

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    Голова Апарату Верховної Ради В&rsquo;ячеслав Штучний пішов у відставку - Рада звільнила керівника Апарату парламенту
    Голова Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний пішов у відставку

    В’ячеслав Штучний подав заяву про звільнення

    Верховна Рада України підтримала постанову про звільнення В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.

    За це рішення проголосували 307 народних депутатів.

    «Звільнити Штучного В’ячеслава Васильовича з посади керівника Апарату Верховної Ради України у зв'язку з особистою заявою», - йдеться у тексті постанови.

    Нагадаємо, Штучний був призначений керівником Апарату ВР у вересні 2019 року.

    Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

    Згідно з порядком денним Верховної Ради 16 липня планується розглянути ряд кадрових питань.

    У четвер під стінами Верховної Ради проходить мітинг на захист української мови.

    Верховна Рада депутат звільнення
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