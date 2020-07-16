Рада звільнила керівника Апарату парламенту
Голова Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний пішов у відставку
В’ячеслав Штучний подав заяву про звільнення
Верховна Рада України підтримала постанову про звільнення В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.
За це рішення проголосували 307 народних депутатів.
«Звільнити Штучного В’ячеслава Васильовича з посади керівника Апарату Верховної Ради України у зв'язку з особистою заявою», - йдеться у тексті постанови.
Нагадаємо, Штучний був призначений керівником Апарату ВР у вересні 2019 року.
Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.
Згідно з порядком денним Верховної Ради 16 липня планується розглянути ряд кадрових питань.
У четвер під стінами Верховної Ради проходить мітинг на захист української мови.