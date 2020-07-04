Держохорона замовила у дружини екс-нардепа автівок Тойота на 16 млн



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Загалом з 2008 року фірма дружини екс-нардепа отримала державних підрядів на 114,50 млн грн.

Управління державної охорони України 30 червня за результатами тендерів замовило ТОВ «Гранд Мотор» автомобілів на загальну суму 15,71 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 11 спецавтомобілів СКС-TPV-ПС виробництва ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на базі мікроавтобусів Toyota Proace Verso 2019 р. в. із дизельним двигуном 150 к. с. Євро 5 і 6-ступеневою механічною коробкою передач по 974 тис грн.

Вони матимуть кондиціонер, круїз-контроль, системи безпеки, подушки безпеки водія і переднього пасажира, захист двигуна, дзеркала з підігрівом, килимки, а також додатково аптечку, проблискові маячки, сигнально-гучномовний пристрій та тонування вікон.

В українських салонах ця модель тільки очікується. В Естонії Toyota Proace Verso з таким двигуном і коробкою передач без додаткового обладнання коштує щонайменше 30 770 євро, або 923 тис грн. без знижки і 26 230 євро, або 787 тис грн. зі знижкою. Це трохи та чверть дешевше від тендерної ціни з додатковим обладнанням, митом, доставкою і ПДВ.

Ще замовили чотири спецавтомобілі СКС-THX-ПС виробництва того ж «Спец-Ком-Сервісу» на базі повнопривідного пікапа Toyota Hilux 2019 р. в. із дизельним двигуном 150 к. с. Євро 6 і 6-ступеневою механічною коробкою передач по 1,25 млн грн.

Вони матимуть кондиціонер, системи безпеки, подушки безпеки водія і переднього пасажира, захист двигуна, дзеркала з підігрівом, килимки, а також додатково аптечку, проблискові маячки, сигнально-гучномовний пристрій, фаркоп і тонування вікон.

У салонах Toyota Hilux Business із такими двигуном і коробкою передач та кондиціонером без дообладнання коштує в півтора раза дешевша – 766-833 тис грн. залежно від знижки.

Гарантійний строк на всі автомобілі становить три роки або 100 тис км пробігу.

ТОВ «Сервісний центр «Діамант» не допустили до тендеру щодо пікапів, оскільки воно не підтвердило сплату тендерного забезпечення та не надало низку необхідних документів.

Конкурентами були закарпатське ТОВ «Форвард Автоцентр» Івана Ільтьо з Мукачева і ТОВ «ВіДі Автострада» з-під Києва, яке входить у групу «ВіДі» Віталія Джуринського.

Хмельницька «Гранд Мотор» на чолі з Андрієм Джагаряном належить Тетяні Дерешук та Марії Гвоздьовій – дружині колишнього нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Михайла Гвоздьова.Загалом з 2008 року фірма отримала державних підрядів на 114,50 млн грн.

Засновниками «Спец-Ком-Сервісу» є директор Сергій Калюш із Вишневого та Михайло Городових із Черкащини. Із 2011 р. він натендерив переважно в силовиків 1,33 млрд грн.

У 2016 р. прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадовців Нацгвардії, котрі нібито сприяли перемогам «Спец-Ком-Сервісу» на торгах щодо закупівлі техніки.

Джерело: Наші гроші