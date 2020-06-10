У кабінеті генпрокурорки Венедіктової сталася бійка (відео)



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Скріншот з відеозапису

Співробітники держохорони не пустили адвокатів і нардепів від «Євросолідарності» до кабінету генпрокурорки, коли туди зайшо Петро Порошенко

Співробітники Управління державної охорони у порушення закону не пропустили народних депутатів від «Європейської солідарності» і адвокатів до генерального прокурора Ірини Венедіктової, до якої пройшов п'ятий президент України, лідер «ЄС» Петро Порошенко. Через це привході у кабінет генпрокурорки сталася бійка.

Згодом народних депутатів все ж пропустили до Венедіктової.

Поспілкувавшись кілька десятків хвилин з народними депутатами і адвокатами, Венедіктова, яка так і не змогла дати жодної чіткої відповіді, а потім просто втекла, пославшись на зайнятість.

У фракції «Європейська солідарність» переконані, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова отримала чітку від президента Володимира Зеленського щодо переслідування опозиції. Про це після розмови з генпрокурором заявив журналістам сам Порошенко.

«Україна повертається в часи Януковича. Я ще раз наголошую, що це не має ніякої іншої назви, як політичні переслідування опозиції та її лідера. Я наголошую, що єдине, що вони придумали - це треш у вигляді того, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався зробити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене стовідсотково не ставиться з симпатією, стовідсотково людиною Зеленського колишнім прокурором Рябошапкою. Ми твердо переконані, що по сьогоднішніх діях пані Венедіктова отримала чітку від президента Зеленського з вулиці Банкової», - сказав Порошенко.

Він наголосив, що у «Європейській солідарності» переконані, що в таких діях є склад кримінального злочину - втручання в діяльність Генерального прокурора з боку або Офісу президента, або президента.

«І сьогодні, намагаючись це зробити, вони де факто вручають підозру двом особам - Порошенку і Зеленському. Ми намагалися зупинити свавілля. І я можу лише сподіватися, що нас почули і зміняться. Якщо ні, окремо хочу наголосити, що ми не просто не ухиляємося від слідчих дій - ми бігаємо за ними», - додав Порошенко.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 червня, Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою.

Нагадаємо, сьогодні у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. П’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.