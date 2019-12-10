Пресконференція лідерів Нормандської четвірки: трансляція трансляція



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Очікується, що після виступу президентів по одному представнику ЗМІ від України, Росії, Франції та Німеччини матимуть змогу поставити запитання главам держав

У вівторок близько 00:20 у Парижі розпочалася пресконференція лідерів країн Норманської четвірки.

Очікується, що після виступу президентів по одному представнику ЗМІ від України, Росії, Франції та Німеччини матимуть змогу поставити запитання главам держав.

Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

За інформацією ЗМІ, учасники «нормандського саміту» не змогли домовитися про розведення сил на Донбасі.

Також глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у переговорах Нормандської четвірки «зради немає».

Речниця президента України Юлія Мендель заявила, що «нормандська» зустріч «пройшла добре».