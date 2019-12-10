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    Пресконференція лідерів Нормандської четвірки: трансляція

    трансляція
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    Пресконференція лідерів Нормандської четвірки: трансляція

    Очікується, що після виступу президентів по одному представнику ЗМІ від України, Росії, Франції та Німеччини матимуть змогу поставити запитання главам держав

    У вівторок близько 00:20 у Парижі розпочалася пресконференція лідерів країн Норманської четвірки.

    Очікується, що після виступу президентів по одному представнику ЗМІ від України, Росії, Франції та Німеччини матимуть змогу поставити запитання главам держав.

    Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

    Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

    За інформацією ЗМІ, учасники «нормандського саміту» не змогли домовитися про розведення сил на Донбасі.

    Також глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у переговорах Нормандської четвірки «зради немає».

    Речниця президента України Юлія Мендель заявила, що «нормандська» зустріч «пройшла добре».

    Нормандська четвірка Росія Ангела Меркель Путін політика Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон
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