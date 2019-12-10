Мендель заявила, що «нормандська» зустріч «пройшла добре»



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Прессекретарка президента України Юлія Мендель

Позиція України була представлена дуже сильно, запевняє речниця Зеленського

Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що незабаром за підсумками зустрічі лідерів країн «нормандського формату» буде опубліковано спільне комюніке.

«Позиція України була представлена дуже сильно. Переговори пройшли добре. Незабаром буде опубліковано спільне комюніке. Лідери країн не будуть давати окремих прес-конференцій», — заявила Мендель.

У той же час, вона не повідомила, чи піднімалися під час переговорів питання Криму та газу.

«Ви зможете самі все запитати у лідерів», — заявила Мендель.

Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

За інформацією ЗМІ, учасники «нормандського саміту» не змогли домовитися про розведення сил на Донбасі.

Також глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у переговорах Нормандської четвірки «зради немає».