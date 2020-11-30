Зеленський пропонує відкласти введення касових апаратів для ФОПів на рік

Володимир Зеленський подав відповідний законопроект на розгляд до парламенту

Президент пропонує відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу.

Законопроект президента №4439 зареєстрований у парламенті.

Законопроектом пропонується відтермінувати з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування касових апаратів для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп;

скасувати механізм компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів;

скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті касових апаратів, та за відсутність попереднього програмування товарів у касовому апараті;

подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних реєстраторів розрахункових операцій;

запровадити поняття «дистанційні послуги» та передбачити незастосування касових апаратів під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

1 січня 2021 року мав розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Касові апарати мали бути обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп «ризикових» сфер. Це торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

17 листопада Рада провалила голосування стосовно відтермінуваня запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПів. «За» проголосували лише 17 депутатів.

Через це під будівлею парламенту сталися сутички правоохоронців з підприємцями, які обурились відмовою Ради підтримати відтермінування введення касових апаратів.