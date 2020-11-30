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    Зеленський пропонує відкласти введення касових апаратів для ФОПів на рік

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    Володимир Зеленський подав відповідний законопроект на розгляд до парламенту&nbsp; - Зеленський пропонує відкласти введення касових апаратів для ФОПів на рік
    Володимир Зеленський подав відповідний законопроект на розгляд до парламенту 
    Фото: прес-служба президента України

    Президент пропонує відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців

    Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу.

    Законопроект президента №4439 зареєстрований у парламенті.

    Законопроектом пропонується відтермінувати з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування касових апаратів для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп;

    • скасувати механізм компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів;
    • скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті касових апаратів, та за відсутність попереднього програмування товарів у касовому апараті;
    • подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних реєстраторів розрахункових операцій;
    • запровадити поняття «дистанційні послуги» та передбачити незастосування касових апаратів під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

    1 січня 2021 року мав розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Касові апарати мали бути обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп «ризикових» сфер. Це торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

    17 листопада Рада провалила голосування стосовно відтермінуваня запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПів. «За» проголосували лише 17 депутатів.

    Через це під будівлею парламенту сталися сутички  правоохоронців з підприємцями, які обурились відмовою Ради підтримати відтермінування введення касових апаратів.   

    Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Україна
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