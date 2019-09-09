Зеленський проведе зустріч з президентом Фінляндії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Фінляндської Республіки

Зустріч між президентами України та Фінляндії відбудеться 12 вересня

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з главою Фінляндії Саулі Ниинисте 12 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента Зеленського.

Повідомляється, що зустріч пройде в рамках візиту президента Фінляндії в Україну.

«12 вересня президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо в рамках його офіційного візиту в Україну», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.

Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.