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    Зеленський проведе зустріч з президентом Фінляндії

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    <span>Володимир Зеленський&nbsp;<span>проведе переговори з президентом Фінляндської Республіки</span></span> - Зеленський проведе зустріч з президентом Фінляндії
    Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Фінляндської Республіки

    Зустріч між президентами України та Фінляндії відбудеться 12 вересня

    Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з главою Фінляндії Саулі Ниинисте 12 вересня.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента Зеленського.

    Повідомляється, що зустріч пройде в рамках візиту президента Фінляндії в Україну.

    «12 вересня президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо в рамках його офіційного візиту в Україну», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.

    Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.

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