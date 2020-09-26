У прифронтовій Волновасі затримали чотирьох імовірних бойовиків



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Фото Волноваського відділу поліції Донецької області

До відпрацювання території міста Волновахи загалом було залучено 100 працівників різних служб Національної поліції України

У прифронтовому місті Волноваха Донецької області правоохоронці посилили заходи безпеки з метою виявлення та попередження правопорушень.

До відпрацювання території міста Волновахи загалом було задіяно 100 працівників різних служб Національної поліції України, таких як: управління превентивної діяльності, управління карного розшуку, слідчого управління поліції Донецької області, вибухотехнічної служби, Кінологічного центру, співробітники поліції Волноваської оперативної зони, патрульної поліції та підрозділів поліції особливого призначення, залучених до ООС.

За підсумками проведених заходів правоохоронцями за базами ситуаційного центру було перевірено 977 громадян та 20 осіб, що перебувають у розшуку.

«Під час перевірки поліцейські викрили чотирьох чоловіків, які ймовірно причетні до незаконних збройних формувань», – зазначається на офіційному сайті Нацполіції.

Значну увагу правоохоронці приділили дотриманню водіями правил дорожнього руху та водночас проводили профілактичні бесіди. В рамках спецзаходів працівники поліції склали 17 адміністративних матеріалів за порушення ПДР.

Також поліцейські склали п’ять протоколів по лінії ювенальної превенції та вісім протоколів по лінії громадської безпеки.

Перевіривши за місцем мешкання власників вогнепальної зброї, правоохоронці виявили вісім випадків недотримання вимог дозвільної системи та вилучено у порушників шість одиниць мисливської вогнепальної зброї.

Крім того, співробітники поліції викрили підозрюваних у двох кримінальних правопорушень. Попередня правова кваліфікація за обома фактами – ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

«Соціально-економічна та оперативна ситуація в місті стабільна та контрольована... Профілактичні заходи на території прифронтових населених триватимуть і надалі», – наголосили у Нацполіції.

За підсумками проведених заходів правоохоронцями за базами ситуаційного центру було перевірено 977 громадян та 20 осіб, що перебувають у розшуку.

Нагадаємо, 26 вересня, бойовики обстріляли позиції української армії поблизу Новолуганського, що на Донеччині. Втрат і поранень серед українських захисників не зафіксували.