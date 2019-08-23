Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям



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Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва

Указ на сайті поки що не опубліковано

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Відповідно до документа, українські паспорти отримають 11 осіб. Серед них – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року», - йдеться у повідомленні.

Наразі сам указ на сайті поки що не опубліковано та імена інших осіб, які отримали паспорти України не названо.

«Всі особи, яких прийнято до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави», - резюмували в повідомленні.

Крім того, сьогодні Зеленський звільнив голів 18 райдержадміністрацій.

Також нагадаємо, що колишній заступник глави МВС України отримав громадянство Росії.

Крім того зазначимо, що Трамп хоче скасувати отримання громадянства США по праву народження.