Зеленський розказав про свої стосунки з Богом
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За словами кандидата, який вже став сенсацією прийдешніх президентських виборів, посередників для спілкування з Богом він не потребує
Кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», що під час відпусток у різних країнах він з родиною відвідує храми як зразки різних культур. Але ці визити не мають стосунку до віри.
«Мої особисті розмови з Богом не потребують посередників. Усі вірять в одного Бога, але стукають до нього з різних боків, що для мене дивно. Адже якщо Бог один, то чому ми всі не йдемо до нього найкоротшим шляхом? Хоча, можливо, кожен упевнений, що у нього шлях коротший. І правильніший», - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.
Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.
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