Чому Зеленський не Трамп

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Виборці Трампа і виборці Зеленського - різні соціальні групи. І зовсім по-різному підходять до процесу голосування

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Очень часто выдвижение Зеленского сравнивают с выдвижением и будущей победой Трампа. И говорят при этом, что, смотрите, вы не верили в Трампа, а он смог. Значит сможет и Зеленский.

Не факт, что Зеленский не сможет. Может и сможет.

Но. Это совершенно другая история.

Да, Зеленский эксплуатирует тот же тезис, что и Трамп. Он против элит. Народ против элит - это очень популярная нынче тема. Цикл пришел к этому моменту. Когда он приходит к этой точке в прошлый раз, случился 1917 год.

Да, в мире сейчас очень популярен тренд «идти против элит». Это и победа Трампа, и Brexit, и желтые жилеты, и триумф абсолютно диких популистов в Италии. И такая тенденция, бунт против элит, имеет свою экономическую подоплеку. Резко выросшее неравенство в цивилизованно мире.

Люди никогда не жили так хорошо, как сейчас. Это правда. Но свое благосостояние мы привыкли измерять, сравнивая с соседом. И вот тут проблема. Новая технологическая революция породила скачек неравенства. Экономика растет как никогда, а большинство это перестает чувствовать. Почему? Потому что появились сектора экономики, где люди очень легко получают добавленную стоимость. Это ИТ.

Вам не надо миллиардных инвестиций, чтобы получить что то. Вам нужно просто две, десять или сто умных голов. И если раньше, чтобы создать миллиард ВВП надо было построить и запустить огромный завод, как Азовсталь, то сейчас достаточно посадить сто айтишников. И они напишут игру, которая будет приносить гораздо больше, чем Азовсталь. Но на Азовстали работу получали тысячи людей, а теперь они не нужны. В итоге, сложилась парадоксальная ситуация. Немногие умные люди зарабатывают много, двигают экономику вперед и делают это абсолютно честно. Они заслуженно получают много денег, ведь заработали собственным умом. Но в десятки раз больше людей оказались в роли неудачников. И чувствуют себя гораздо хуже. И протестуют. И в результате этого протестного голосования побеждает Трамп. И миру еще предстоит решить эту проблему.

В итоге это еще и конфликт поколений. Старшее поколение хочет остановить изменения, которые меняют в мир в ту сторону, к которой они не готовы. И старшее поколение представляет Трамп.

Есть ли неравенство в Украине? Да. Но оно имеет совершенно иную природу. Наше неравенство результат коррупции и большой доли теневой экономики. И именно это неравенство поддерживает популярность классических популистов. За которых исторически голосуют пенсионеры и бюджетники.

Но Зеленский не привычный нам популист. Или, можно сказать, популист для нас непривычный. И его избиратель - это молодежь. Не ностальгирующие ретрограды, а молодежь. Внутренние процессы, которые подталкивают вверх популярность Зеленского и популярность Трампа в корне разные. Это как разные болезни, у которых вдруг нашлись общие симптомы. Но лечить их надо совершенно разными способами. Пусть и там и там есть ненависть к элитам. И пусть и у нас и в США для этого нашлись причины. Разные причины.

И вот тут кроется ключевое отличие. За Трампа голосовали те, кто пострадал от нового неравенства. Ностальгирующие плохо образованные люди. А эти люди, что в США, что в Украине, всегда ходят на выборы. Дисциплинировано.

Кто избиратель Зеленского? Молодежь, которая тоже протестует. Но на выборы не ходит. А зачастую и не может, ибо прописана далеко от того места, где должна голосовать. И процент тех, кто дважды готов разменять свои выходные на голосования не так и высок.

При всей схожести подхода есть принципиальная разница. Избиратели Трампа и избиратели Зеленского - разные социальные группы. И совершенно по разному подходят в процессу голосования. И пусть Зеленский эксплуатирует модный нынче контрэлитный запрос. Но если что то работает в США, это не факт что сработает в Украине.

Может ли он победить? Вполне вероятно. Но это точно будет своя, украинская история. Которую нельзя сравнивать с теми процессами, которые происходят в мире.

Потому что популистический бум в мире - это бунт социализма. Консерватизма. И ностальгии. Который опирается на огромный пласт людей, оставшихся в неудачниках и не успевших адаптироваться. И они реваншируются на выборах. И это точно не молодежь, которая гибка и готова к переменам. Ничего нового для Украины, кстати, где эти тезисы побеждают десятилетиями. И в Украине эту тему оседлали хорошо всем известные профессионалы своего дела. И в Украине бунт против элит - это и бунт против классических популистов. Бунт против тех, кто подымает цены на газ и против тех, кто обещает их снизить. И дисциплинированный электорат, на который мог бы опереться украинский Трамп, уже занят и предан своей богине. За которую не готова голосовать молодежь, ведь у молодежи есть справедливый запрос на новые лица.

В итоге в Украине может сложится ситуация, когда благодаря разнообразию украинских популистов сам популизм может проиграть, из-за своей раздробленности. Вот такой вот украинский парадокс. Не было бы счастья....

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