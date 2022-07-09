Зеленський розповів, як можна зламати терористичні дії РФ (відео)

«Вдячний Сполученим Штатам Америки за рішення надати додаткові системи Himars та іншу зброю»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 липня звернувся до українців наприкінці 136 доби війни.

Він нагадав, що лише за цю добу російська армія била по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу, по громадах Запорізької області.

«Била саме по звичайних будинках і цивільних об’єктах – абсолютно свідомо, цілеспрямовано. Не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі. Такі терористичні дії можна зупинити лише зброєю – сучасною, точною, потужною. І я вдячний Сполученим Штатам Америки за рішення надати додаткові системи Himars та іншу зброю, яка дає змогу робити саме антитерористичні кроки та зменшувати російські ударні спроможності. Зробимо все, щоб зламати терористичний потенціал окупантів», – сказав глава держави.

Нагадаємо, США нададуть Україні $360 млн допомоги. У його межах ЗСУ передадуть ще чотири Himars.

Напередодні Пентагон оцінив, як ЗСУ використовують Himars.