Пентагон оцінив, як ЗСУ використовують Himars

Твердження Росії про використання Himars для ударів за межами території України є хибним

Росія сильно відстає від свого графіка захоплення України

У Пентагоні зазначили, що Україна почала здійснювати ефективні локалізовані контрнаступи. Тим часом на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія сильно відстала від свого графіка в наступі на Донбас. Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону.

«Росіяни досягають дуже поступового, обмеженого, і високозатратного прогресу тільки на певних невеликих ділянках Донбасу. Вони сильно відстають від своїх термінів. Вони сильно відстають від своїх цілей», – йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

У Пентагоні також зазначили, що Україна почала здійснювати ефективні локалізовані контрнаступи.

«Ми все частіше спостерігаємо здатність українців використовувати системи Himars, щоб значно перешкодити здатності росіян просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали. Тому ми взагалі не бачимо, щоб Росія вигравала цю битву», – заявив чиновник.

Міноборони США спростовує російські фейки, що Україна використовує реактивні системи залпового вогню Himars для обстрілів російської території.

«Твердження Росії про використання Himars для ударів за межами території України є хибним. Україна використовує їх у боротьбі та використовує досить ефективно», – заявив журналістам високопоставлений представник Пентагону.

Нагадаємо, вороги масово переміщають склади боєприпасів – Арестович. Адже за допомогою Himars ЗСУ щодня палять їх.

Також стало відомо, що Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що в нього входить.

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