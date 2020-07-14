Чому Зеленський не коментує вбивство трьох українських військових на Донбасі?

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

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Президент мовчить про ситуацію на фронті

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За прошедшие сутки оккупанты обстреляли украинские войска 18 раз, убиты трое военных, один ранен, один получил боевую травму, а Зеленский молчит. Его молчание объяснимо. Видимо он считает, что раз на фронте «постреливают», а в его голове война уже закончилась, то нет смысла что-то говорить.

Проще еще раз посмотреть в глаза Путину и увидеть в них какой-то позитив для себя. А можно опять залезть в чат к дальнобойщикам. Или выкурить все свои айкосы.

Но президент молчит по ситуации на фронте. Молчит и не называет Кремль, и Путина лично, виновниками убийств украинцев. С этим у него какие-то проблемы. Проще поехать еще одну ленточку перерезать, подать законопроект о поднятии зарплат своей прислуге или переименовать опять Волынскую область в Луцкую.

Видимо у Зеленского новая концепция мироощущения. «Надо просто перестать стрелять» трансформировалось в «Надо просто молчать о потерях на фронте». И это президент Украины. Но такая позиция - это позор!

Джерело: блог Борислава Берези

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