Макрон проводить зустріч із Порошенком у Парижі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко прибув до Парижа на зустріч із Макроном

Президент Франції тепло привітав Порошенка, коли той вийшов із автомобіля

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 12 квітня, у Парижі зустрічається із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент Франції тепло привітав Порошенка, коли той вийшов із автомобіля.

Як відомо, у першій половині дня 12 квітня Порошенко перебував з візитом у Берліні, де проводив переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За словами президента, розмова з Меркель була досить конструктивною.

«Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном», - заявив Порошенко.

Також президент повідомив, що в процесі обговорення він з Меркель «підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ».

Нагадаємо, раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

Зеленський вже побував на зустрічі з Макроном.