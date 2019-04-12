Макрон проводить зустріч із Порошенком у Парижі
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Президент Франції тепло привітав Порошенка, коли той вийшов із автомобіля
Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 12 квітня, у Парижі зустрічається із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Президент Франції тепло привітав Порошенка, коли той вийшов із автомобіля.
Як відомо, у першій половині дня 12 квітня Порошенко перебував з візитом у Берліні, де проводив переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
За словами президента, розмова з Меркель була досить конструктивною.
«Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном», - заявив Порошенко.
Також президент повідомив, що в процесі обговорення він з Меркель «підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ».
Нагадаємо, раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.
Зеленський вже побував на зустрічі з Макроном.