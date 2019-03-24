Зеленський розповів, скільки коштує його виборча кампанія



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

За словами Зеленського, кампанію фінансує він сам, засновники «Студії Квартал 95» та його друзі

Виборча кампанія кандидата у президенти Володимира Зеленського коштує 70 мільйонів гривень.

Про це 24 березня Зеленський заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Наша кампанія на сьогодні коштує 70 млн. гривень. Це гроші мої, моїх компаньйонів - засновників «Студії Квартал 95» та гроші друзів», - сказав він.

За словами Зеленського, він «підписав виходи з усіх структур «Студії Квартал 95», одним із засновників яких він є.

«Незалежно від того, як завершаться вибори...Це довгий юридичний ланцюжок, але для цього не треба чекати п’ять років, юридична угода завершиться протягом декількох місяців», - додав він.

Раніше Зеленський завірив, що вже почав виходити з бізнесу.

Також він пообіцяв не влаштовувати Майдан, якщо програє.

Як повідомлялось, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на початку березня, лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати.

Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), третю – Петро Порошенко (17,4%). За Юрія Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, Анатолія Гриценка – 9,4%, Олега Ляшка – 5,8%, Олександра Вілкула – 3,5%, Ігоря Смешка – 3,1%, Романа Кошулинського – 2,2%. За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.