Нова «жертва» коронавірусу - Ірина Білик. Ювілейний тур народної артистки перервано



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Ірина Білик перервала ювілейний концерт через епідемію коронавірусу

З початку березня співачка розпочала концерти, присвячені своєму 50-річчю

Українська «Мадонна» співачка Ірина Білик через епідемію коронавірусу перервала концерти Всеукраїнського туру на честь подвійного ювілею.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Співачка змушена перервати концерти через карантин у країні.

«У зв'язку з карантином, ювілейні концерти заплановані в період з 12 березня по 3 квітня переносяться, подробиці оновленого графіка будуть відомі трохи пізніше», - написала співачка.

Останній концерт відбувся 11 березня у Херсоні.

Нагадаємо, що у Києві і Львові Білик оголосила по два концерти.

Зазначимо, що на київське шоу співачки 6 квітня квитки вже розпродані і був оголошений додатковий концерт 7 квітня.

Нагадаємо, режисером масштабного торжества є фотохудожник, стиліст, режисер кліпів і чоловік співачки - Аслан Ахмадов.

День народження співачка буде святкувати 6 квітня.

Зазначимо, що концерти Білик були заплановані до 20 травня.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік у Чернівцях, у якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.