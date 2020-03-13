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    Нова «жертва» коронавірусу - Ірина Білик. Ювілейний тур народної артистки перервано

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    Ірина Білик перервала ювілейний концерт через епідемію коронавірусу - Нова «жертва» коронавірусу - Ірина Білик. Ювілейний тур народної артистки перервано
    Ірина Білик перервала ювілейний концерт через епідемію коронавірусу

    З початку березня співачка розпочала концерти, присвячені своєму 50-річчю

    Українська «Мадонна» співачка Ірина Білик через епідемію коронавірусу перервала концерти Всеукраїнського туру на честь подвійного ювілею.

    Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    Співачка змушена перервати концерти через карантин у країні.

    «У зв'язку з карантином, ювілейні концерти заплановані в період з 12 березня по 3 квітня переносяться, подробиці оновленого графіка будуть відомі трохи пізніше», - написала співачка.

    Останній концерт відбувся 11 березня у Херсоні.

    Нагадаємо, що у Києві і Львові Білик оголосила по два концерти. 

    Зазначимо, що на київське шоу співачки 6 квітня квитки вже розпродані і був оголошений додатковий концерт 7 квітня.

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    Нагадаємо, режисером масштабного торжества є фотохудожник, стиліст, режисер кліпів і чоловік співачки - Аслан Ахмадов.

    День народження співачка буде святкувати 6 квітня.

    Зазначимо, що концерти Білик були заплановані до 20 травня.

    Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

    Чоловік у Чернівцях, у якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    Ірина Білик Facebook карантин чоловік співачка концерт коронавірус
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