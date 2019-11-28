До видворення Саакашвілі з України до Польщі доклав руки Аваков. Стали відомі деталі гучної справи



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Глава МВС Арсен Аваков і експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі

Верховний суд опублікував постанову, в якій визнав законним видворення 12 лютого 2018 року колишнього голови Одеської облдержадміністрації

Депортація експрезидента Грузії і колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі з України до Польщі 12 лютого 2018 року відбулася під егідою Міністерства внутрішніх справ України.

Про це стало відомо «Главкому» з повного тексту постанови Верховного суду від 19 листопада.

Питання до Саакашвілі в органів державної влади України виникли після того, як він 10 вересня 2017 року незаконно перетнув пункт пропуску через державний кордон «Шегині» (Львівська область) зі сторони Польщі без відповідних дозволів. Пізніше факт незаконного перетину підтвердили Мостиський районний суд і Апеляційний суд Львівської області, оштрафувавши порушника на 3,4 тис. грн. На початку листопада того ж року в Саакашвілі підтвердили, що він сплатив штраф.

Також варто нагадати, що 26 липня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

На початку листопада 2017 року управління Державної міграційної служби у Київській області відмовило експрезиденту Грузії в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні. Відтак 9 січня 2018 року Державна міграційна служба України надіслала запит про реадмісію до Головної комендатури прикордонної варти Польщі стосовно Міхеіла Саакашвілі, який незаконно потрапив до України з території Польщі. І 24 січня поляки надали відповідну згоду.

А далі, як зазначається у постанові Верховного суду, розшук Саакашвілі відбувся в рамках проведення в Україні цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант». Реалізацію цих заходів запустив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков своїм наказом від 30 січня 2018 року №66. Згідно з офіційним документом, поліція, міграційники, прикордонники та співробітники СБУ одержали доручення протягом 5 лютого-30 квітня 2018 року відшукати нелегальних мігрантів та інших іноземців, які не мають підстав для подальшого перебування в Україні.

Між іншим, появу свого наказу Аваков пояснив (у тексті наказу МВС - «Главком») виконанням рішення РНБО від 10 липня 2017 року «Про посилення контролю за в`їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України».

Затримання колишнього голову Одеської облдержадміністрації відбулося 12 лютого у київському ресторані. За розповідями очевидців, 10-12 чоловік у формі з написами «ДПСУ» затримати його і відвезли в невідомому напрямку.

Того ж дня о 16.42 в пункті пропуску «Бориспіль» Саакашвілі літаком доправили до Польщі.

«Факт прийняття прикордонниками Польщі Міхеіла Саакашвілі в порядку реадмісії свідчить про повну законність дій компетентних органів як України так і Польщі та дотримання вимог Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб від 15 січня 2008 року № 116-VI… У цьому випадку суд вважає обґрунтованими висновки судів першої та апеляційної інстанції, що органами ДМС України та адміністрації ДПС здійснено належну реалізацію укладеної Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, оскільки реадмісія є важливим інструментом міжнародної співпраці щодо боротьби з нелегальною міграцією», - наголошено у постанові Верховного суду.

Додамо, постанова ВС набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня цього року з’явилося повідомлення Головної військової прокуратури, яка відкрила кримінальне провадження щодо незаконного видворення колишнього президента Грузії і ексгубернатора Одеської області Міхеіла Саакашвіліз України в лютому 2018 року.

Нагадаємо, що українського громадянства Саакашвілі набув у 2015 році. Тоді він був призначений Порошенком на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а 26 липня 2017 року все то й же президент Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

10 вересня 2017 року Саакашвілі прорвався в Україну з території Польщі, не пройшовши прикордонний контроль з українського боку.

12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув громадянство України Михайлу Саакашвілі шляхом внесення змін до указу Порошенка. 29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну.