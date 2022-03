Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico

Читачі американського видання Politico назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною у Європі. Про це свідчать результати онлайн-голосування на сайті видання.

Зазвичай цей список публікують наприкінці року, востаннє – у грудні 2021-го. Тоді його очолив італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі. Однак, на тлі російського вторгнення в Україну й глибоких геополітичних та економічних зрушень, які відбулися після цього, читачам запропонували проголосувати ще раз.

Один із учасників опитування Audience Choice, яке було розпочато на початку березня, описав Зеленського як «маяк надії», який прагнув до «миру, демократії, порядності», оскільки Україна намагається протистояти вторгненню російських військ.

Видання відзначило, що з початку повномасштабного вроргнення Росії Зеленський регулярно публікував відеозвернення до громаждян в соціальних мережах. Він також виступив із потужними промовами в Конгресі США, парламенті Великої Британії, Бундестазі Німеччини, щоразу наголошуючи, що Україна потребує більшої підтримки Заходу в її боротьбі проти Росії.

Revised POLITICO 28 power list for 2022 - selected by readers - just announced by editor-in-chief Jamil Anderlini. No. 1 is Ukraine’s wartime president Volodymyr Zelenskyy. pic.twitter.com/t3BOwWoins