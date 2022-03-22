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    Думки вголос

    Війна. День 27

    • Віктор Андрусів

      Директор Українського інституту майбутнього

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    Українці продовжують давати гідну відсіч окупантам - Війна. День 27
    Українці продовжують давати гідну відсіч окупантам
    фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України

    Стоїмо. Віримо в перемогу. Молимося за кожного солдата і невинного цивільного

    Харків – з нами, Чернігів – з нами, Суми – з нами, Охтирка – з нами, і Маріуполь... Страшна ціна боротьби, яку ніколи не забуде наша історія.

    1. Макарів – з нами. Військові відбили Макарів. Місто зруйноване – але з нами. Окупантам Бучі і Гостомеля загрожує оперативне оточення. То ж саме час почати тікати.

    2. Херсон – з нами. Які ж вони герої. Виходять на мітинги ризикуючи життям. Це дуже важливо, бо підриває віру окупанта в можливість забрати Херсон. Окупанти будуть змушені ставити там серйозні гарнізони і війська, а відповідно відтягувати їх від лінії фронту.

    3. Пройшли 100 збитих літаків.Ще 25 збитих літаків і це буде більше чим в Афганістані за 10 років. Ага, наше ППО майже подавлене. Прилітайте ще покидьки.

    4. В Росії зупинився танковий завод. Санкції роблять свою справу. Так довго, але роблять. Бо санкції – це не тільки про зубожіння росіян, це в першу чергу про не можливість відновлювати армію і воювати далі.

    5. Про танк я вже вам розповів. Сподіваюсь потішити вас ще хорошими новинами найближчим часом на цю тему.

    Стоїмо. Віримо в перемогу. Молимося за кожного солдата і невинного цивільного.

    Зло буде покаране. Ми переможемо.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

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    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти Суми війна військові Україна Херсон Чернігів окупація #stoprussia
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    Війна. День 27