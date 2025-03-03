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Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців
Хвиля протестів зірвала відпочинок родини віцепрезидента США
фото із відкритих джерел

Проукраїнські активісти змусили Венса та його родину тікати 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс був змушений перевезти свою сім’ю в «невідоме місце» після того, як сотні проукраїнських протестувальників заполонили гірськолижний курорт у Вермонті, де родина Венсів відпочивала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Post.

«Венса та його родину зустріли сотні обурених протестувальників, які вишикувалися на засніжених вулицях під час відвідування курорту Шугарбуш у Вейтсфілді, але вони були змушені скоротити свою чотириденну поїздку, побачивши інтенсивність протестів», – йдеться у статті.

Протести стали настільки гарячими, що кілька демонстрантів навіть розташувалися біля підйомника неподалік від того місця, де, на їх думку, Венси мали кататися на лижах.

Венс і його родина відмовилися від своїх планів зупинитися в сусідньому чотиризірковому готелі, а втекли в «невідоме місце» після інтенсивних протестів біля курорту. Як пише видання, минулого тижня губернатор Вермонта Філ Скотт закликав протестувальників взяти до уваги, що Венс приїде до штату. Жителі Вермонту спочатку мали намір протестувати проти скорочень штатів федерального уряду, внесених адміністрацією Трампа, проте палка дискусія між президентом України Зеленським та президентом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом внесла свої корективи у протест.

До слова, протестувальники демонстрували плакати, які називали Венса «національною ганьбою», звинувачували його в «зраді» та заохочували родину «покататися на лижах у Росії». Люди стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси з плакатами на яких були написані слова підтримки Україні, а також вислови проти Венса та чинної влади.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

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Теги: США Дональд Трамп політика протест Джей Ді Венс

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