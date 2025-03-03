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Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві
Прокурору загрожує позбавлення волі до восьми років
фото: sud.ua

За чотири роки підозрюваний правоохоронець одержав майже пів мільйона пенсійних виплат

Прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За даними слідства, 27 липня 2020 року прокурор підписав декларацію із лікарем, яка працює у третьому черкаському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Того ж дня правоохоронець поскаржився медику на болі у правому та лівому підребер’ї; періодичну печію, нудоту; головні болі; підвищення артеріального тиску, серцебиття; запаморочення, мерехтіння «мушок» перед очима; болі вздовж хребта.

Через чотири дні, 31 липня, лікарка підготувала виписку, в якій прописала: прокурор пройшов лікування у медзакладі (всього десять днів); має кілька хронічних захворювань органів черевної порожнини, але його загальний стан задовільний. Водночас, як стверджує слідство, у день виписки прокурор Горобець спонукав працівників міського центру первинної медико-санітарної допомоги виписати направлення на МСЕК у зв’язку з наявністю у нього ознак інвалідності. Що у підсумку було й зроблено.

Більше того, 31 липня 2020 року обласна МСЕК №2 прийняла рішення про встановлення уманському прокурору ІІ групи інвалідності безтерміново.

У квітні 2023 року Тарас Горобець, маючи десять років прокурорського стажу, звернувся до Головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області за перерахунком пенсії. Згідно е-декларацій прокурора, починаючи з 2023 року розмір його річної пенсії різко збільшився: з 91-93 тис. грн (у 2021-2022 роках) – до 127,1 тис. грн у 2023 році.

За чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат
За чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат
витяг із судового реєстру

Загалом, за чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат. 15 листопада 2024 року Центральна МСЕК скасувала групу інвалідності уманському прокурору. Як свідчать пояснення голови Центральної МСЕК, після вивчення медичної документації Тараса Горобця члени Центральної МСЕК виявили: ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності. Відповідно, члени медкомісії одностайно проголосували за скасування інвалідності уманському прокурору.

У суді Офіс генпрокурора наполягав на відстороненні від посади Тараса Горобця. Однак столичний суд відмовив у задоволенні клопотання.

Окремо Феміда застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 26 березня. Досудове розслідування за вказаним епізодом триває, уманському прокурору загрожує позбавлення волі до восьми років.

Як відомо, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у Черкаській та Хмельницькій областях. На Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус людини з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення. Натомість у Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення. 

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу, було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

До слова, колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який втрапив в «інвалідний» скандал, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати. Згодом Хмельницька обласна прокуратура у відповідь на публікацію «Главкома» пояснила, звідки взялася така зарплата. Крім того, Олійник задекларував сім земельних ділянок та декілька квартир. 

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Теги: підозра війна Черкащина шахрайство прокуратура МСЕК суд

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