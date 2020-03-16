В Україні одужує перший пацієнт, який захворів на коронавірус



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Житель Чернівців, який підхопив коронавірус, одужує

У першого хворого на коронавірус в Україні вже негативний результат тесту

У мешканця Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії та став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак.

Вона наголосила, що про одужання можна говорити лише тоді, коли у пацієнта буде два поспіль негативних результати тестування на коронавірус.

«Сьогодні ми отримали перший негативний від пацієнта №1, у якого попередні результати були позитивні. Тобто ми можемо говорити, що через 2 доби у цього пацієнта так само відберуть зразки, і якщо результат так само буде негативний, то можемо говорити про одужання і пацієнт буде виписаний», — зазначила вона.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Чоловік повернувся з Італії та відчув себе зле. Його було ізольовано у медичному закладі, де він й лікувався усі ці дні.

Станом на ранок 16 березня в Україні відомо про п’ять випадків зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

За останніми даними в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.