В Україні одужує перший пацієнт, який захворів на коронавірус
У першого хворого на коронавірус в Україні вже негативний результат тесту
У мешканця Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії та став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.
Про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак.
Вона наголосила, що про одужання можна говорити лише тоді, коли у пацієнта буде два поспіль негативних результати тестування на коронавірус.
Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Чоловік повернувся з Італії та відчув себе зле. Його було ізольовано у медичному закладі, де він й лікувався усі ці дні.
Станом на ранок 16 березня в Україні відомо про п’ять випадків зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.
За останніми даними в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19.
Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.