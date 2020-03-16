В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні зі Словаччиною



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На кордоні зі Словаччиною пропуск авто здійснюють лише у двох пунктах

На кордоні зі Словаччиною пропуск діє лише у двох автомобільних пунктах

У рамках протипандемічних заходів із 13 березня Словаччина та 16 березня Україна призупинили пропуск у деяких пунктах пропуску.

На кордоні зі Словаччиною українські прикордонники здійснюють пропуск лише в двох автомобільних пунктах пропуску «Малий Березний» та «Ужгород». Станом на ранок 16 березня черги легкового та пасажирського транспорту в цих пунктах пропуску на виїзд із України відсутні, – повідомляє пресслужба ДПСУ.

У відомстві зазначають, що пропуск пішоходів не здійснюють.

З 13 березня Словаччина скасувала курсування поїздів (вагонів) міжнародного сполучення з/в Словаччину:

Кошице – Мукачеве та Мукачеве – Кошице;

Чієрна над Тисою – Чоп;

Кошице – Чоп;

Вагон Київ – Кошице, що курсує у складі поїздів із Києва.

ДПСУ повідомляє, що можуть в’їхати в Україну: громадяни України; особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів. (В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.)

Не можуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.

Нагадаємо, з 13 березня Словацька Республіка надає дозвіл на в’їзд лише тим особам, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки. Водіям транспортних засобів, що здійснюють зовнішньоекономічні перевезення, видаються інформаційні бюлетені. Для осіб, які в’їжджають в країну передбачено 14-денний карантин.