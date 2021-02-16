Зеленський, Разумков, Кличко, Притула і Тимошенко є лідерами довіри серед українців

Соціологічне дослідження показало, що деяких лідерів парламентських партій виборці практично не знають

Згідно з даними всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного з 21 січня по 5 лютого компанією Info Sapiens, лідерами довіри серед українських політиків стали президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та міський голова Києва Володимир Кличко.

Володимиру Зеленському довіряють 34% українців, Дмитру Разумкову – 30%, Віталію Кличку – 26%.

Також серед лідерів довіри Сергій Притула та Юлія Тимошенко – по 24%. Разом з тим, найвищий рівень недовіри мають Олег Ляшко (78% при довірі у 16%), Петро Порошенко (75% при довірі у 19%) та Віктор Медведчук (71% при довірі у 16%).

Разом з тим, соціологічне дослідження показало, що деяких лідерів парламентських партій виборці практично не знають. За рівнем впізнаваності серед голів партій найгірші результати у лідерки партії «Голос» Кіри Рудик, голови партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка та лідера партії «За майбутнє» Ігоря Палиці. Рудик не знають 73% опитаних, Корнієнка – 55%, Палицю – 48%.

За даними опитування, якби президентські вибори відбулися наступної неділі, відносна більшість українців проголосували б за Володимира Зеленського (17,1%), на другому місці Петро Порошенко (12,2%), на третьому - Юрій Бойко (10,8%).

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, лідируючі позиції з мінімальним відривом займали б відразу три партії: «Європейська солідарність» та «Слуга народу» з однаковими показниками (за них би проголосували 13,1% серед всього населення та 23% від тих, хто визначився з партією), а також ОПЗЖ (12,4% та 21,8%, відповідно). На другому місці «Батьківщина» (7,7% та 13,7%), також високі шанси подолати прохідний бар’єр мають Радикальна партія Олега Ляшка (2,7% та 4,7%) та «Сила і честь» (2,6% та 4,6%).

Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Вибірка репрезентативна дорослому населенню України за областю, розміром населеного пункту, статтю та віком. Опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Дослідницька агенція Info Sapiens спеціалізується на проведенні досліджень громадської думки, поведінкових замірах та аналізі даних з вторинних джерел. Компанія дотримується всіх дослідницьких стандартів ESOMAR.