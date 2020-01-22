Колишній чиновник порівняв зустріч Зеленського і Путіна з радянською картиною «Ходоки до Леніна»



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Зеленський хотів побачити Путіна і поговорити з ним. Про що? Ніхто не знає, бо стріляють, як і раніше, - Москаль

Путін думає, як ще щось прихватити в Україні, а не щось Україні віддати, - експосадовець

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій в інтерв’ю «Главкому» прокоментував результати зустрічі президентів України Володимира Зеленського і РФ Путіна у Парижі 9 грудня 2019 року.

На думку Москаля, те, що Зеленський хотів побачити Путіна нагадує йому картину «Ходоки до В. Леніна».

«Якщо пам’ятаєте таку картину, коли прості люди приїздили побачити Леніна (мова про картину радянського художника Володимира Сєрова «Ходоки у В.І. Леніна» - «Главком»). Так і Зеленський хотів побачити Путіна і поговорити з ним. Про що? Ніхто не знає, бо стріляють, як і раніше. І розведення було, і Мінський формат, і Нормандський формат...», - наголосив колишній посадовець.

За словами політика, люди просто втратили реальність. «Путін думає, як ще щось прихватити в Україні, а не щось Україні віддати», - запевнив Москаль. Він не вірить, що Росія найближчим часом звільнить окуповані території і там можна буде провести вибори.

«Я вас прошу, що ви слухаєте? Які вибори? Це завели Україну в глухий кут. Зеленський дуже хотів побачити Путіна!», - обурюється Москаль.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся саміт Нормандської четвірки.

До слова в МЗС РФ визнали, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших».

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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