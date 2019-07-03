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    Зеленський у Канаді зустрівся із Трюдо

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    Зеленський у Канаді зустрівся із Трюдо

    Зеленський подякував Трюдо за підтримку України

    У рамках першого офіційного візиту до Канади на посаді президента України Володимир Зеленський зустрівся у Торонто із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Зеленський подякував Трюдо за його підтримку реформ в нашій державі та зазначив, що Канада є справжнім другом України.

    «Вона підтвердила це реальними кроками з підтримки нашої країни у санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету та захисті територіальної цілісності», - зазначив президент.

    Володимир Зеленський також додав, що Джастін Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти у політику.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади.

    Торонто Канада Джастін Трюдо Володимир Зеленський президент
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