Зеленський у Канаді зустрівся із Трюдо



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Зеленський подякував Трюдо за підтримку України

У рамках першого офіційного візиту до Канади на посаді президента України Володимир Зеленський зустрівся у Торонто із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський подякував Трюдо за його підтримку реформ в нашій державі та зазначив, що Канада є справжнім другом України.

«Вона підтвердила це реальними кроками з підтримки нашої країни у санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету та захисті територіальної цілісності», - зазначив президент.

Володимир Зеленський також додав, що Джастін Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти у політику.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади.