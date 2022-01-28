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    Зеленський відреагував на новину CNN про «непорозуміння» з Байденом

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    Володимир Зеленський виступив на&nbsp;пресконференції&nbsp;для представників іноземних ЗМІ - Зеленський відреагував на новину CNN про «непорозуміння» з Байденом
    Володимир Зеленський виступив на пресконференції для представників іноземних ЗМІ
    фото: mikhailyna.skoryk / Facebook

    Президент України зазначив, що він «просто глибоко розуміє», що відбувається в державі

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що під час вчорашньої розмови з президентом США Джо Байденом нібито виникли деякі розбіжності. Про це Зеленський сказав на пресконференції для представників іноземних ЗМІ.

    За словами глави Української держави, між ним і Байденом немає непорозумінь.

    «Коли кажуть, що у нас є непорозуміння, то у нас немає непорозумінь з президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається в США», – заявив президент України.

    Нагадаємо, CNN спровокувала трансатлантичний скандал після вчорашньої телефонної розмови Байдена і Зеленського. Президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

    Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського. Лідери, зокрема, обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип нічого про Україну без України

    Також Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

    «Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – зазначив він.

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    Теги: США Джозеф Байден політика скандал Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський відреагував на новину CNN про «непорозуміння» з Байденом