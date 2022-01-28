Зеленський відреагував на новину CNN про «непорозуміння» з Байденом

Президент України зазначив, що він «просто глибоко розуміє», що відбувається в державі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що під час вчорашньої розмови з президентом США Джо Байденом нібито виникли деякі розбіжності. Про це Зеленський сказав на пресконференції для представників іноземних ЗМІ.

За словами глави Української держави, між ним і Байденом немає непорозумінь.

«Коли кажуть, що у нас є непорозуміння, то у нас немає непорозумінь з президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається в США», – заявив президент України.

Нагадаємо, CNN спровокувала трансатлантичний скандал після вчорашньої телефонної розмови Байдена і Зеленського. Президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського. Лідери, зокрема, обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип нічого про Україну без України

Також Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

«Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – зазначив він.