Порошенко з суду звернувся до Зеленського

На думку Порошенка, влада боїться опозиції набагато більше, ніж Путіна

П’ятий президент Петро Порошенко закликав владу «прийти до тями» і діяти відповідно до рівня зовнішньої загрози та закликав терміново збільшити фінансування Збройних сил і консолідувати суспільство для відсічі ворогу. Про це експрезидент заявив журналістам в Київському апеляційному суді, повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

«Влада нас боїться набагато більше, ніж Путіна. На це спрямовані всі зусилля розвідки, спецслужб, ДБР, Офісу Генерального прокурора і головне – кабінету президента Зеленського і Офісу президента. З точки зору Зеленського жодних додаткових витрат державного бюджету, жодного збільшення фінансування армії, жодного посилення розгортання резервів першої черги не потрібно», – зауважив Порошенко.

Він повідомив, що за останні тижні дав десятки інтерв’ю провідним світовим виданням, і всі вони зауважують: ескалація на кордонах України це найгірший момент для політичних переслідувань опозиції. На Заході усе гучніше говорять про неадекватність української влади – застерігає п’ятий президент.

«Неадекватність оцінки рівня загроз. Коли ми кажемо, що не треба панікувати – мій перший голос: не треба. Але нам не треба перетворюватися в комуністичне керівництво України зразка квітня 1986 року, коли всі виходили і говорили – нема Чорнобиля, нема загрози, головне завдання провести першотравневу демонстрацію, не треба панікувати. На жаль, українське керівництво веде себе саме так. Тоді це закінчилося трагедією. А ми з вами робимо все для того, щоб трагедії не допустити зараз», – провів Порошенко паралелі із часами Чорнобильської катастрофи.

За його словами, загроза є критичною, «за оцінками наших західних партнерів найбільша після Другої світової війни, а українські танки стоять без палива».

«Для бронетехніки немає солярки. Рівень комплектності українських бойових бригад сягає 50-55%, і ніхто не продовжує контрактів із військовослужбовцями у зв’язку з тим, що грошове забезпечення армії на рівні нижче середньої зарплати в країні. І охоронець супермаркету сьогодні отримує сьогодні більше бійця спецпризначенця чи бійця десантно-штурмових військ», – констатує Порошенко.

«Чому стратегічні резерви пусті і ніхто не збирається їх поповнювати? Чому ми зараз не можемо розгорнути резерв першої черги? Чому ми не можемо на півроку запропонувати контракти ветеранам, повернувши їх у свої бригади? Чому врешті-решт ми не можемо забезпечити, щоб український воїн отримував мінімум 25 тисяч гривень, а на фронті в окопі отримував 50 тисяч гривень?», – запитує лідер «Європейської солідарності».

Зазначимо, сьогодні Порошенко прибув до суду, але засідання перенесли.

Тим часом Фонд п’ятого президента Петра Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій комплект оптичної відеорозвідки. Щоб передати обладнання, експрезидент поїде на фронт.

До слова, слідчий ДБР чекає на Порошенка для допиту 31 січня на 11:00 ранку.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».