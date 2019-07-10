Зеленський відреагував на розстріл вантажівки ЗСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський доручив Хомчаку посилити активність ЗСУ на Донбасі

Президент доручив військовим активізуватися у вилові диверсійних груп

Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ, повідомляє сайт глави держави. Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала. Інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ «Гнутове».

«Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна», – наголосив Зеленський.