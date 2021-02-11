Зеленський відреагував на вбивство російським снайпером українського військового на Донбасі

Володимир Зеленський висловлює співчуття у зв’язку зі смертю українського військовослужбовця, який загинув від кулі ворожого снайпера поблизу смт Зайцеве

Зеленський, який сьогодні перебуває з робочим візитом у Донецькій області, висловив співчуття рідним і близьким загиблого

11 лютого від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

Про це повідомив Офіс президента України у Facebook.

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває з робочим візитом у Донецькій області, висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

«Сьогодні, перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність», – заявив Зеленський.

Глушко загинув унаслідок обстрілу снайпером збройних сил РФ українських позицій у районі Зайцевого Донецької області, повідомляли в українській делегації в тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Воїн дістав поранення приблизно о 9.30 і помер під час евакуації до лікарні.

36-річний Олександр Глушко родом з Рунівщини, Полтавського району. Боєць служив в інженерно-саперному взводі. У нього лишилася матір, сестра, дружина та двоє дітей.

Відомо, що загиблий служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка належить до Десантно-штурмових військ ЗСУ. Українська сторона Спільного центру контролю та координації вогню скерувала відповідну ноту до ОБСЄ.

Тіло загиблого завтра, 12 лютого, зустрінуть на кордоні Полтавської та Харківської областей. Попрощаються із захисником в суботу, 13 лютого, у Свято-Успенському соборі.

А прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.