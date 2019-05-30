Указ про дострокові вибори неконституційний: відомі юристи оприлюднили свої аргументи



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Експерти представили відкрите звернення до Конституційного Суду щодо конституційності указу президента про достроковий розпуск Верховної Ради

Автори звернення закликають суддів Конституційного Суду України якомога швидше розглянути конституційне подання щодо указу про розпуск ВР

30 травня відомі фахівці з конституційного права звернулися до Конституційного Суду з аргументами на користь неконституційності указу президента Володимира Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року. Серед підписантів відкритого звернення: колишні судді Конституційного Суду Віктор Шишкін і Микола Козюбра; професор Києво-Могилянської Академії та відомий дипломат Володимир Василенко.

Про це повідомляє Центр політико-правових реформ.

Видавши цей указ, йдеться у зверненні, президент порушив низку положень Конституції. Ініціатори звернення підкреслюють, що у Володимира Зеленського на момент видання указу (21 травня 2019 року) не було законних підстав оголошувати про розпуск Верховної Ради. У тексті звернення перераховані правові аргументи на користь висновку авторів про те, що президент Зеленський «перевищив свої конституційні повноваження, чим порушив частину першу статті 8, частини другої статті 19, пункт 8 частини першої статті 106 Конституції України».

«Президент України розпочав виконання своїх повноважень з порушення Конституції України. Як свідчить досвід, відсутність належної і своєчасної реакції політикуму і Конституційного Суду України на антиконституційні дії президента заохочуватимуть його до подальших порушень конституційного правопорядку», - йдеться у зверненні відомих юристів.

Автори звернення закликають суддів Конституційного Суду України якомога швидше розглянути конституційне подання щодо указу про розпуск ВР, спираючись на наведені факти і правові аргументи.

Далі публікуємо повний текст звернення:

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» 21 травня 2019 року №303/2019. 62 народних депутатів України внесли конституційне подання до Конституційного Суду України щодо конституційності цього Указу Президента. Конституційний Суд України 29 травня 2019 року відкрив провадження за цим поданням.

Ми, науковці, експерти і практики в галузі конституційного права, вважаємо своїм обов’язком оприлюднити факти і правові аргументи щодо конституційності зазначеного Указу Президента України:

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 106 Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, у випадках, передбачених частиною другою статті 90 Конституції, якщо: 1) протягом одного місяця ВРУ не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад КМУ; 3) протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись. Лише у конституційно визначених випадках недієздатності законодавчого органу Президент має право припиняти повноваження Парламенту. При цьому дострокове припинення повноважень Парламенту є правом, а не обов’язком Президента. Конституція України не допускає можливості припинення повноважень Парламенту з політичних причин, таких як низька суспільна довіра до Парламенту чи вигідність одній чи кільком політичним партіям провести вибори швидше ніж передбачено Конституцією. Разом з цим частина п’ята статті 90 Конституції встановлює, що повноваження ВРУ не можуть бути достроково припинені Президентом в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради або Президента. В Указі Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» міститься посилання на номери статей Конституції, в тому числі на пункт 1 частини другої статті 90 Конституції України, тобто на неспроможність Верховної Ради протягом одного місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій сформувати коаліцію. У той же час Голова ВРУ оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейська України» 17 травня 2019 р. у зв’язку з виходом із коаліції депутатської фракції Політичної партії «Народний фронт». При цьому положення пункту 7 Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» пов’язують припинення існування коаліції саме з такими подіями, що відбулися 17 травня у Парламенті. Інших офіційних повідомлень від керівників фракцій, які входили до коаліції, керівників Парламенту чи Президента України про припинення існування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, які б могли стати початком відліку визначеного Конституцією місячного строку для створення чи відновлення коаліції, за період роботи 8-ого скликання ВРУ не було. Указ Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» з’явився 21 травня 2019 року, тобто на п’ятий день відсутності коаліції в Парламенті. Проте повноваження достроково припиняти повноваження Парламенту у Президента виникають лише через місяць після припинення існування коаліції у Парламенті. При цьому Указ Президента не містить обґрунтування щодо настання жодного випадку недієздатності Парламенту, передбаченого в статті 90 Конституції України, отже не відповідає принципу правової визначеності, що є елементом верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України. Обґрунтування цього Указу низькою суспільною довірою до Парламенту, як було публічно зазначено Володимиром Зеленським, чи тим, що «коаліції не було вже давно», як пояснюють політичні прихильники Президента, є політичними аргументами, але не можуть вважатися правовими оскільки не передбачені Конституцією України.

Вищенаведені факти і правові аргументи дають підстави стверджувати, що Президент України Володимир Зеленський видав Указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 р. № 303/2019 з перевищенням своїх конституційних повноважень, чим порушив частину першу статті 8, частину другу статті 19, пункт 8 частини першої статті 106 Конституції України.

Будучи за Конституцією України (стаття 102) гарантом додержання Конституції, Президент України почав виконання своїх повноважень з порушення Конституції України. Як свідчить досвід, відсутність належної та вчасної реакції політикуму та Конституційного Суду України на антиконституційні дії Президента будуть заохочувати його до подальших порушень конституційного правопорядку.

У зв’язку з цим закликаємо суддів Конституційного Суду України якнайшвидше розглянути конституційне подання 62 народних депутатів, спираючись на наведені факти і правові аргументи та беручи до уваги інтерес суспільства і держави в суворому дотриманні принципів демократії та верховенства права.

Відкрите звернення підписали:

Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор Києво-Могилянської академії, Надзвичайний і Повноважний посол

Микола Козюбра, суддя Конституційного Суду України (1996-2003), професор Києво-Могилянської академії

Віктор Шишкін, суддя Конституційного Суду України (2006-2015)

Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства

Ігор Коліушко, голова Правління Центру політико-правових реформ

Юлія Кириченко, член Правління Центру політико-правових реформ

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.