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    Думки вголос

    В чому полягає різниця між Вакарчуком та Притулою і Зеленським

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - В чому полягає різниця між Вакарчуком та Притулою і Зеленським
    Володимир Зеленський

    «Тих, хто проголосує за «Голос», можна зрозуміти. А тих, хто за «Слугу» - ні»

    Давайте объясню, в чем разница между Вакарчуком с Притулой и Зеленским. А то в ленте вижу путаницу.

    Вакарчук и Притула не стеснялись проявлять гражданскую активность и высказывать свое мнение по важным для страны вопросам. Что вы знали о политической позиции Зеленского до января 2019? Ну, кроме шуточек «Квартала»?

    Вакарчук и Притула идут в Верховную Раду. Да, там тоже необходимы знания и понимание, как все это работает. Но это не исполнительная власть во время войны, когда тебе нужно принимать решения прямо сейчас, а ты «эти куклы в первый раз видишь». И несешь со своей командой раз за разом вредную и постыдную ересь.

    Так что разница есть. И тех, кто проголосует за «Голос», я понимаю. А тех, кто за «Слугу» - нет.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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